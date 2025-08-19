Deprem için gittiği yerde depreme yakalandı! Özgür Özel konuşurken duyurdu: "Az önce biz içerideyken oldu"

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen Sındırgı merkez üslü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Saat 13.44'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9'luk bir deprem daha meydana geldi. Deprem Balıkesir-Bursa-Kütahya ve Manisa gibi komşu illerde hissedildi.

ÖZGÜR ÖZEL DEPREME YAKALANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Sındırgı Belediyesi'ni, ⁠CHP Sındırgı İlçe Başkanlığını, Sındırgı Kaymakamlığını, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ve depremden etkilenen çadırlardaki vatandaşları ziyaret etmek üzere Balıkesir'deydi.

Depreme yakalanan Özgür Özel, belediye önünde konuşma gerçekleştirirken "Biraz önce biz içerideyken bir deprem daha yaşandı" dedi.

SINDIRGI’DA DEPREMDE AĞIR HASAR GÖREN BİNALAR YIKILMAYA DEVAM EDİYOR

Bu arada Sındırgı'da 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleriyle binalar kontrollü şekilde yıkılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çalışmalar sırasında vatandaşların zarar görmemesi için alanlara giriş yasaklandı. Yıkım alanına gelen vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Ekiplerin yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına da başladığı öğrenildi. Yetkililer, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirterek, bir kez daha vatandaşları uyardı.