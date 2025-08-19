HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deprem için gittiği yerde depreme yakalandı! Özgür Özel konuşurken duyurdu: "Az önce biz içerideyken oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6.1'lik depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine ziyaretinde yeni bir depreme yakalandı. Özel, konuşmasında "Biraz önce biz içerideyken bir deprem daha yaşandı" dedi.

Deprem için gittiği yerde depreme yakalandı! Özgür Özel konuşurken duyurdu: "Az önce biz içerideyken oldu"
Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen Sındırgı merkez üslü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Saat 13.44'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9'luk bir deprem daha meydana geldi. Deprem Balıkesir-Bursa-Kütahya ve Manisa gibi komşu illerde hissedildi.

Deprem için gittiği yerde depreme yakalandı! Özgür Özel konuşurken duyurdu: "Az önce biz içerideyken oldu" 1

ÖZGÜR ÖZEL DEPREME YAKALANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Sındırgı Belediyesi'ni, ⁠CHP Sındırgı İlçe Başkanlığını, Sındırgı Kaymakamlığını, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ve depremden etkilenen çadırlardaki vatandaşları ziyaret etmek üzere Balıkesir'deydi.

Deprem için gittiği yerde depreme yakalandı! Özgür Özel konuşurken duyurdu: "Az önce biz içerideyken oldu" 2

Depreme yakalanan Özgür Özel, belediye önünde konuşma gerçekleştirirken "Biraz önce biz içerideyken bir deprem daha yaşandı" dedi.

SINDIRGI’DA DEPREMDE AĞIR HASAR GÖREN BİNALAR YIKILMAYA DEVAM EDİYOR

Bu arada Sındırgı'da 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleriyle binalar kontrollü şekilde yıkılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Deprem için gittiği yerde depreme yakalandı! Özgür Özel konuşurken duyurdu: "Az önce biz içerideyken oldu" 3

Çalışmalar sırasında vatandaşların zarar görmemesi için alanlara giriş yasaklandı. Yıkım alanına gelen vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Ekiplerin yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına da başladığı öğrenildi. Yetkililer, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirterek, bir kez daha vatandaşları uyardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştüBakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Mahalleye yayılan kötü koku, bozuk etten kaynaklanmışMahalleye yayılan kötü koku, bozuk etten kaynaklanmış

Anahtar Kelimeler:
deprem Sındırgı Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 'vefat etti'

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 'vefat etti'

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Ekipler yumurta ihbarı üzerine gitti, bu manzarayla karşılaştı!

Ekipler yumurta ihbarı üzerine gitti, bu manzarayla karşılaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.