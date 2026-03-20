Deprem şehitliğinde hüzünlü bayram

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa geldiler. Mezarları sulayarak gözyaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.

Ramazan Bayramı’nda depremde ölen ablasının mezarını ziyaret eden Nezihe Bozoğlan, "Ablam depreme Sümerler Mahallesi’nde yakalandı ve vefat etti. Her yıl ve her bayramda kısmet olursa geliyoruz. Bu yıl hüzünlü bir bayram oldu. Ablamın adı Sevim Açıkgöz, çok iyi biriydi. Depremden önce kardeşimle çok güzel ve mutluyduk. Deprem ablamızı aldı. Benim ailemde 4 kişi öldü" dedi.

Depremde ölen oğlunun galerici olmak istediğini ifade eden Murat Erol, "Oğlum depreme Narlıca Mahallesi’nde yakalandı. Herkesin başı sağ olsun. Büyük bir felaket yaşadık. Depremde oğlumu, annemi, yeğenimi ve yengemi kaybettim. Oğlum 8 yaşındaydı ve şu an mezarının başındayız. Bizler için her bayram hüzünlü oluyor. Allah’tan gelene çok şükür. Oğlum büyüyünce ben arabalarla uğraştığım için galerici olmak istiyordu. Oğlum Yusuf Erol, nenesiyle birlikte enkaz altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, afetzede vatandaşlar bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.