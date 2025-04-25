Deprem sonrası dikkat! Uzmandan uyarılar: "Deprem vertigosu ciddiye alınmalı"

Deprem sonrasında baş dönmesi yaşayan bireyler, bu durumu oldukça kaygı verici olarak tanımlayabilmektedir. Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Vugar Jafar, sıklıkla “deprem vertigosu” ya da “psikojenik baş dönmesi” şeklinde adlandırılan bu tabloya, kişinin kendini sürekli sallanıyor gibi hissetmesi de eşlik edebilir. Tıbbi açıdan “dizziness” olarak tanımlanan baş dönmesi veya sersemlik hissi, deprem sonrası dönemde oldukça yaygındır ve çoğunlukla hem fiziksel hem de psikolojik etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

DEPREM SONRASI BAŞ DÖNMESİ 1-2 YIL SÜREBİLİR

Vertigo, iç kulakta bulunan kristallerin yer değiştirmesi sonucu bireyin kendi bedenini veya çevresini dönüyor gibi hissetmesiyle ortaya çıkan bir denge bozukluğu olduğunu belirten Uzm. Dr. Vugar Jafar, “Vertigosu olan hastalarda, sıklıkla eş zamanlı olarak “dizziness” olarak tanımlanan sersemlik veya boşlukta hissetme gibi semptomlar da gözlenmektedir. Bu durumda kişi, yerin ayağının altından kaydığı ya da baş dönmesi yaşayacakmış hissine kapılabilir. Deprem vertigosu ise, deprem sonrası zeminde herhangi bir hareket olmamasına rağmen bireyin yer hâlâ sallanıyormuş ya da kendi bedeni dengesini yitiriyormuş gibi hissettiği bir durumdur. Genellikle psikolojik ve fizyolojik etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bu tablo, artçı sarsıntıların sıklığı ve şiddetine bağlı olarak 1-2 yıl boyunca etkisini sürdürebilir. Literatürde yer alan veriler, deprem sonrası vertigo ve dizziness şikayetlerinde yaklaşık 2 kat artış yaşandığını da ortaya koymaktadır” dedi.

Deprem vertigosunun psikolojik ve fiziksel etkileri artıyor

Deprem sonrası baş dönmesi ve denge bozukluklarının sıklıkla yaşandığını belirten Uzm. Dr. Vugar Jafar, bu durumu psikolojik ve fizyolojik faktörlerin bir araya gelerek tetiklediğini ifade etti ve şunları söyledi: "Deprem gibi büyük travmalar, vücutta stres ve anksiyete gibi güçlü psikolojik etkiler yaratır. Bu durum, bireylerin bedensel tepkilerini de etkileyebilir. Vertigo, vücudun denge sisteminin geçici olarak bozulmasına yol açan bir durumu tanımlar. Bu, iç kulakta yer alan dengeyi sağlayan yapıları etkileyebilir. Deprem sonrası baş dönmesinin uzun süre devam etmesi, stresin ve anksiyetenin bedende nasıl bir etkisi olduğunun açık bir göstergesidir."

BAŞ DÖNMESİ CİDDİYE ALINMALI

Uzm. Dr. Vugar Jafar, deprem vertigosunun daha uzun süre devam edebileceğine ve tedavi edilmezse daha karmaşık nörolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Baş dönmesi ve dengesizlik, fiziksel ve psikolojik etkenlerle iç içe geçmiş durumlar olduğunda, daha kalıcı hale gelebilir. Artçı sarsıntıların şiddeti ve sıklığı da bu süreci etkiler. Bu nedenle, vertigo şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurmaları önemlidir. Erken müdahale, tedavi sürecini daha kolay ve etkili hale getirebilir.”

DEPREM VERTİGOSU VE HİPERVENTİLASYON İLİŞKİSİ

“Deprem sonrası yaşanan anksiyete ve panik ataklar, hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon) durumunu tetikleyebilir ve bu da baş dönmesini daha da kötüleştirir” diyen Uzm. Dr. Vugar Jafar, "Hiperventilasyon, vücudun oksijen-karbondioksit dengesini bozarak baş dönmesi ve sersemlik hissine yol açabilir. Bu da, bir kişinin kendini dengesiz hissetmesine neden olur. Deprem gibi stresli olaylar sonrasında, insanların nefes alırken bilinçli olmaları ve bu tür tepkileri kontrol altında tutmaları oldukça önemlidir” şeklinde konuşma.