HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deprem suçlarına 'Kovid tahliyeleri' ayarı: AK Parti ve MHP'den yeni hamle geldi

11. Yargı Paketi düzenlemelerinde deprem suçluları hakkındaki madde gündem olmuştu. AK Parti ve MHP'den söz konusu madde için yeni hamle geldi. İki parti, deprem suçlarının "Kovid-19 düzenlemesi"nin kapsamı dışında tutulması için harekete geçti.

Deprem suçlarına 'Kovid tahliyeleri' ayarı: AK Parti ve MHP'den yeni hamle geldi

Son dakika haberi: 11. Yargı Paketi'yle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları, Kovid tahliyeleri düzenlemelerinden çıkarılacak.

'DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞINDA TUTULSUN' TALEBİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay,, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına yönelik düzenlemenin kapsamı dışında tutulması talep edildi.

Deprem suçlarına Kovid tahliyeleri ayarı: AK Parti ve MHP den yeni hamle geldi 1

AK PARTİ VE MHP ÇALIŞMA BAŞLATTI

Deprem mağdurlarını dinleyen Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu tarihten önceki yıllarda meydana gelen Elazığ ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenlemenin kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı.

Deprem suçlarına Kovid tahliyeleri ayarı: AK Parti ve MHP den yeni hamle geldi 2

27. MADDE İÇİN ÖNERGE VERİLECEK

AK Parti ve MHP'nin çalışmaları tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak. Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş olacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik olduBir zehirlenme daha! 5 kişilik aile hastanelik oldu
Sadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktıSadettin Saran detayı dikkat çekti! Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Erkan Akçay MHP bina ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İtiraf etti: Yalıya eskort, ünlülere tabak tabak uyuşturucu

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili 'itirafçı oldu' iddiasına yalanlama geldi

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.