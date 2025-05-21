Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan sert sözler! "Naci Görür'ün 1999'dan beri söyledikleri çıkmadı"

İstanbul’da dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yarattı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy telefonla katıldığı yayında vatandaşların yüreğine su serpti. Bu depremin hiçbir tehlike arz etmediğini söyleyen Üşümezsoy, eleştiri oklarını da deprem konusunda kritik ve korkutan açıklamalar yapan Prof. Dr. Naci Görür’e yöneltti.

GECE YARISI MEYDANA GELEN DEPREMİN ANLAMI

6.2 büyüklüğündeki 23 Nisan depreminin ardından meydana gelen 4.0 ve 5.0 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntı olduğunu belirten Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 Nisan'da kırılan fay 30 kilometre. Silivri'den Büyükçekmece'ye gelmeden hemen Kurburgaz açıklarından bitti. 6.2'lik depremde kırılan fayın alanı 300 kilometrekare Dün akşam olan 4 şiddetinde depreme bakarsak; fay kırıldığı zaman fayın uçlarında son enerjiler kalır. İşte dün 4'lük deprem ve ondan evvelki olan 5'lik depremler, bu kırılmanın uç noktalarındaki artçı sarsıntılar. 4'lük depremde çapı 1 kilometre olan bir çember yırtıldı. Bu niye yırtıldı? İlk atımda bütün fay aynı şekilde hareket etmediği için az yırtılanlar daha sonradan geliyor. 5'lik depremde çapı 3 kilometrekare olan 10 kilometrelik bir alan yırtılıyor. Bu artçılar fay düzlemindeki yeterli atım yapmamış yerler kırılıyor. Bu gayet olağan, çok düzgün devam eden bir olay. Silivri ve Büyükçekmece arasında dediğimiz yerde Kumburgaz'da bir boşluk var. Sonra Büyükçekmece'den başlayıp Küçükçekmece'ye giden bölgede orası bir sırt. Bütün karşı tez o sırt içinde 20 kilometrelik bir fay daha var. Bu deprem yapar mı? Şimdi bu deprem gösteriyor ki, o ikinci fay dediğimiz yerde, benim başından beri söylediğim gibi fay yok. Depremde yan bölgelere doğru stres gider, zayıf bölge varsa orada artçı olurdu. Orada hiçbir artçı olmadı. Bu da demek ki 6.2'lik deprem bölgenin stresini bitirmişti. Onun artçıları bu gelenler. Ama daha önceki tez deniyordu ki, 'Silivri ve Yeşilköy arasında 50 kilometre bir bölge var. Bu bölge stres taşıyor, derinlik 20 kilometre, o zaman 7'lik deprem yapar.' Burada en fazla derinlik 10 kilometre olduğu için 6.5 yapar. Ama ikinci tezimde diyordum ki; bu ikinci bölümde fay yok. Kıyıdan Büyükçekmece'den Avcılar, Ambarlı, Yakuplu gibi bölgelerin önünde bir deprem olurdu ama olmadı. Burada fay kırılacak diyenler, hemen şaşırdılar. Öyle bir fay olmadığını açık bir belirtisi bu"

"NACİ GÖRÜR'ÜN HİÇBİR SENARYOSU ÇIKMADI"

Son olarak depremin hiçbir tehlike arz etmediğini söyleyen Üşümezsoy, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Naci Görür'ün 1999'dan bu yana söylediği hiçbir senaryo çıkmadı, 7-7.5 dediler, olmadı” ifadelerini kullandı.

DEPREM UZMANLARI İKİYE AYRILDI

Öte yandan Marmara’daki deprem, beklenen büyük depreme ilişkin uzmanlar arasında farklı değerlendirmelere yol açtı. Deprem uzmanlarının bir bölümü kırılan fayın beklenen depremin etkisini artıracağı, aksini düşünenler ise boşalan enerjiyle deprem riskinin bittiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekliyor ancak Prof Dr. Şener Üşümezsoy’a bu şiddette bir deprem üretecek fay olmadığını savunuyordu.

“2019’da olan 5.7’lik deprem öncüydü” diyenlere karşı çıkan Üşümezsoy’a göre, 6.2’lik son deprem beklenen kırılmayı gerçekleştirdi ve fay hattı üzerindeki stres bitti.