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Depremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satışa sunulan ve 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın kırmızı bültenle aranan müteahhidi Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu. Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Depremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir olmuştu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta 1000 dolayında kişi hayatını kaybetmişti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun da yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat günü yakalanıp, tutuklanmıştı.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Firmanın diğer ortağı olan Hüseyin Yalçın Coşkun için ise tutuklama kararı çıkarılmıştı. T24'ün haberine göre, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hüseyin Yalçın Coşkun Sırbistan'da ölü bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Coşkun'un ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay
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