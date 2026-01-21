HABER

Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı davasında proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İş Hanı'na ilişkin davada binanın müteahhidine 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde yıkılan Velioğlu Apartmanı davası Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Binanın proje sorumlusu M.Y., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla katılan M.Y., hükümle birlikte gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Aynı davada yargılanan F.S. hakkında ise beraat kararı verildi.

11 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Kavaklıbağ Mahallesi'nde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İş Hanı davası ise Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, müteahhit M.S.A.'yı kusurlu bularak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Binanın yapım sürecinde imzası bulunan belediye personelleri İ.B. ve N.S. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

21 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
