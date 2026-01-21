Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde yıkılan Velioğlu Apartmanı davası Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Binanın proje sorumlusu M.Y., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla katılan M.Y., hükümle birlikte gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Aynı davada yargılanan F.S. hakkında ise beraat kararı verildi.

11 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Kavaklıbağ Mahallesi'nde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İş Hanı davası ise Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, müteahhit M.S.A.'yı kusurlu bularak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Binanın yapım sürecinde imzası bulunan belediye personelleri İ.B. ve N.S. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...