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Depremde çocuklarını kaybeden babadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepki: Allah korkusu olan kimse bunu söylemez

09.02.2025 08:25
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6 Şubat depremlerinde en çok kayıp veren Hatay'da ağır yıkımın etkisi devam ediyor. Depremin ikinci yıl dönümü hafızalardaki acı hatıraları yeniden alevlendirdi. Öte yandan depremde çocuğunu kaybeden bir babanın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu. Acılı baba, "Allah korkusu olan bunu söylemez" ifadesini kullandı.

Depremde çocuklarını kaybeden babadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepki: Allah korkusu olan kimse bunu söylemez

Türkiye'nin en kara günlerinden biri 6 Şubat. Geçtiğimiz günlerde felaketin 2. yılı geride bırakıldı. Acı hatıralar bir kez daha akıllara geldi. Kaybı olanlar mezarlıklara koştu. Bazıları ise o tarihin hiç gelmesini istemedi.

6 Şubat öncesi gazeteci Volkan İcil sosyal medya hesabından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü eleştiren bir yazı kaleme aldı.

önt
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk

Yazıda şu ifadelere yer verildi;

Haddinizi aşmayın...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, birkaç gün önce haddini aşan bir açıklamada bulundu. 6 Şubat depremlerinde “yardımlar ilk anda en hızlı şekilde yetişti, o nedenle yıldönümü anmalarında provokatörlere müsaade etmeyeceklerini” söyledi. Oysa o gün yaşananlar provokasyon değil, halkın haklı öfkesi, yıkımın ve ihmallerin hesabını sorma çığlığıydı.

Sayın Öntürk, bu sözler size ait mi bilinmez, ama sizin ağzınızdan çıkmış olması bile başlı başına bir sorun. Çünkü bu beyan, acısını haykıran insanları susturma niyetini taşıyor. O gün yaşananları “provokasyon” olarak yaftalamak, halkın isyanını bastırma çabasıdır. Ama bilin ki, bu şehirde kayıplar verenler, sevdiklerini enkaz altında yitirenler susmaz.

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Üstelik, siz bir belediye başkanısınız. Şehrin imarı, halkın refahı, altyapısı sizin görevinizdir. Asayiş sizin işiniz değil. Halkın yasını tutma hakkına engel olmak sizin yetkinizde değildir, olamaz da.

Halkın öfkesine kulak verin. Susturmaya değil, anlamaya çalışın. Çünkü bu şehirde suskunluk değil, adalet çığlığı yükseliyor.

yannıt

ACILI BABADAN TEPKİ

Acılı bir babanın bu yazıya cevabı ise görenlerin yüreğini dağladı. Depremde çocuklarını kaybeden Gövce, "Bunu birazcık Allah korkusu olan hiç kimse söyleyemez...Çünkü evet deprem oldu, ama ne yazık ki bizleri ve sevdiklerimizi başından sonuna kadar ihmal öldürdü." ifadelerini kullandı.

Acılı babanın paylaşımı;

aile

Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Mehmet Öntürk provokasyon
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