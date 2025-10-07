Depremde evleri yıkılan yaşlı çift gözyaşları içinde kalmıştı! Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi 11 ili etkilemiş ve binlerce vatandaşımız vefat etmişti. 6 Şubat depreminin açtığı yara hala yüreklerde devam ederken, depremden etkilenen vatandaşlar için devletin başlattığı seferberlik son hız sürüyor.

Mehmet ve Hatice Koyunlu çifti de depremde evlerini kaybetmiş, göz yaşları içinde kaldıkları görüntüleri ise hafızalara kazınmıştı.

"YENİDEN BAŞLAMA HİKAYESİYDİ BU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Koyunlu çiftinin yeni görüntülerini paylaştı ve "Bir yeniden başlama hikayesiydi bu. Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı" dedi.

"SONUNDA KADERİMİZDE MUTLULUK DA VARMIŞ"

Hatice Koyunlu ise yeni evlerinin içinde huzur bulduklarını aktararak, "Sonunda kaderimizde mutluluk da varmış. Hayat görmek de varmış, gün görmek de varmış, yaşamak da varmış. Evimiz çok kibardır, güzeldir, kullanışlıdır. İçinde huzur da buluyoruz, rahat da ediyoruz. Allah'ım bize bir musibet verdi ama arkada huzuru da verdi" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Mehmet Koyunlu ise "Allah devletimize zeval vermesin. Süper. Biz bu eve göçtük dünya bizim oldu. Anahtarı verir vermez o gün göçtüm. Geldim ki bana villa yapmış. İçeri girdik ki bu ne? Cennete geldik" şeklinde konuştu.