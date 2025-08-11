HABER

Depremde hasar gören camiyi inceliyordu! Üzerine malzeme düşmesi sonucu öldü

Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisi de hasar gördü. Camide inceleme yapmak isteyen bir vatandaş üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki cami hasar gördü.

ÜZERLERİNE MALZEME DÜŞTÜ

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

