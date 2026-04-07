Depremde kaybettiği öğrencisinin yüksek lisans tezini yayınladı

6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş Depremi, Anadolu Üniversitesi’ni derin bir yasa boğdu. Üniversitede öğrenim gören ya da mezun olmuş birçok öğrenci bu felakette hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz öğrenciler arasında, Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Betül Barut’un yüksek lisans tez öğrencisi Fatmanur Akşan Selçuk da vardı. Dr. Öğr. Üyesi Barut, öğrencisi adına tezini makale olarak yayımlayarak onun anısını yaşattı ve sürece dair duygularını paylaştı.

'FATMANUR BU BÜYÜK FELAKETTE KAYBETTİĞİMİZ ÇOK KIYMETLİ ÖĞRENCİLERİMİZDEN BİRİYDİ'

Rahmetli öğrencisi Fatmanur hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Barut şunları söyledi:

"Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gaziantep’te matematik öğretmeni olarak görev yapan Fatmanur; kibar, duyarlı ve çalışkan bir öğrenciydi. İlk yüksek lisans öğrencim olduğu için tez sürecine ayrıca özen göstermiştim. Kendisi tüm süreci büyük dikkat ve sabırla yürüttü. Her düzeltmeyi özenle yerine getirdi."

Barut, öğrencisinin tezini makaleye dönüştürme sürecini hem akademik hem de duygusal açıdan özel bir deneyim olarak nitelendirdi: "Bu çalışmayı tamamlamak, yalnızca akademik bir görev değil, aynı zamanda onun anısına karşı bir vefa borcuydu. Fatmanur hayatta olsaydı bazı noktaları birlikte değerlendirir, fikirlerini paylaşırdık diye düşündüğüm anlar oldu." dedi.

Öğrencisinin çalışmasıyla ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Barut şunları ekledi: "Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin problem çözme sürecinde nasıl düşündüklerini ve kendi düşüncelerini nasıl yönettiklerini anlamamıza önemli katkılar sağladı. Ayrıca çalışma, diğer ülkelerde kullanılan bir yöntemin Türk öğrenciler üzerinde de uygulanabileceğini ve geliştirilen kuramsal çerçevenin Türk öğrenciler için geçerli olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda elde edilen bulgular hem araştırmacılar hem de öğretmenler için yol gösterici nitelikte."

"YAYINI, FATMANUR İSMİNİ VE EMEĞİNİ YAŞATMAK İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİM"

Dr. Öğr. Üyesi Barut, makale yayımlandıktan sonra öğrencisinin ailesiyle paylaştığını ve onların mutluluğunun kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Barut ayrıca, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nden makalenin altına öğrencinin vefat ettiğine ve yayının anısını yaşatma amacı taşıdığına dair kısa bir not eklemelerini rica etti; editörler de bunu kabul etti. Dr. Öğr. Üyesi Barut, akademide bu tür vefa örneklerinin önemini vurgulayarak, "Akademi yalnızca bilimsel üretimin değil, emeğe saygının ve etik sorumluluğun da alanıdır. Geride kalan bir çalışmayı görünür kılmak, sahibinin emeğini teslim etmek hem akademik hem de insani açıdan büyük anlam taşır." dedi.

