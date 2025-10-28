HABER

Depreme canlı yayında yakalandı! ‘Çok sallandık’ dedi masanın altına girdi…

İçerik devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme, İzmir’de yaşayan bir yayıncı, internette canlı yayın yaparken yakalandı. Yayın sırasında sarsıntıyı hisseden yayıncı panikle masanın altına saklandı.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 şiddetinde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan bir platform yayıncısının paniği kameralara yansıdı. Korkuyla masanın altına saklanan yayıncı panikle annesini aradı.

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

Depreme canlı yayında yakalandı! ‘Çok sallandık’ dedi masanın altına girdi… 1Kaynak: İHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

