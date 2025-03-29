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  4. Depreme gökdelenin en üst katındaki havuzda yakalandılar! Genç çiftin kabusu kamerada...

Depreme gökdelenin en üst katındaki havuzda yakalandılar! Genç çiftin kabusu kamerada...

29.03.2025 10:39
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.03.2025 10:39
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Myanmar’daki 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde depremler ülkeye kabusu yaşattı. Şu ana kadar ölü sayısı bini aşarken; bazı gökdelen inşaatları çöktü, köprü ve evler yıkıldı. Depremin şiddetini ortaya koyan yeni bir kamera görüntüsü ortaya çıktı. Depreme gökdelenin en üst katındaki havuzda yakalanan bir çiftin yaşadığı kabus anbean kameralara yansıdı.

Myanmar’ın merkezini art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu. Çin ve Tayland’da da hissedilen sallantı nedeniyle İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü.

ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Depremin ardından ilk belirlemelere göre binden fazla kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Söz konusu depremin şiddeti ise sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Bazı gökdelen inşaatlarının çöktüğü, köprü ve evlerin yıkıldığı depremlerle birlikte ülke adeta kabusu yaşadı.

Gökdelenler adeta sağa sola gidip gelirken; büyük panik yarattı. Gökdelenlerin üst katlarında bulunan havuzlardaki sular taşarak, metrelerce yükseklikten adeta bir şelale gibi aşağı boşaldı.

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DEPREME GÖKDELENİN EN ÜST KATINDAKİ HAVUZDA YAKALANDILAR

Depreme gökdelenin en üst katındaki havuzda yakalanan bir çiftin yaşadığı kabus ise kameralara yansıdı.

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Söz konusu görüntülerde havuzda keyif yapan çift, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Suların taşmaya başlamasıyla büyük panik yaşayan çift, hemen kendilerini havuzdan dışarı attı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Myanmar gökdelen havuz
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