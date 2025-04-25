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Depremin ardından dikkat çeken çalışma! Harita yayınlandı... İstanbul ve Marmara'da tsunami risk alanları

İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından vatandaşları büyük bir panik sardı. Art arda açıklamalar gelirken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) tarafından dikkat çeken bir çalışma yapıldı. İstanbul ve Marmara kıyılarını kapsayan tsunami risk haritası geliştirildi. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, haritayla olası Marmara depremi sonrası yaşanabilecek tsunami dalgalarının etkileyebileceği taşkın alanlarının belirlendiğini söyledi.

Depremin ardından dikkat çeken çalışma! Harita yayınlandı... İstanbul ve Marmara'da tsunami risk alanları
Melih Kadir Yılmaz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul ve Marmara kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının yer aldığı harita geliştirdi.

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Doç. Dr. Özçelik, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunaminin etkilerini önceden tahmin etmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

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KIYI BÖLGELERİNDE 5 İLA 20 METRELİK DENİZ TAŞKINLARININ ETKİLEYEBİLECEĞİ ALANLARI KAPSIYOR

Doç. Dr. Özçelik, Marmara'da meydana gelmesi muhtemel bir deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkabilecek etkilerin doğru tahmin edilmesi, vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade ederek, "Böylece afet öncesi tedbirler alınabilir, afet sonrası müdahale ve planlamalar daha etkin hale getirilebilir. Hazırlanan risk zonları; kıyı bölgelerinde 5, 10 ve 20 metrelik deniz taşkınlarının etkileyebileceği alanları kapsıyor.

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"TSUNAMİ ETKİLERİ ÖZELLİKLE DÜŞÜK EĞİMLİ KIYI ALANLARINDA DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE HİSSEDİLECEKTİR"

Haritalar, tsunami dalga yüksekliği, heyelan, gelgit, karasal taşkınlar gibi birçok faktörü içeren geniş çaplı bir risk değerlendirmesi sunuyor. Tsunami etkileri, özellikle düşük eğimli kıyı alanlarında daha belirgin şekilde hissedilecektir. Buna karşılık Marmara'nın iç koylarında, Haliç'te ve Boğaz çevresindeki etkilerin daha sınırlı olacağını öngörüyoruz" dedi.

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"BU MODEL, ŞEHİR ALANLARINDA DAHA DOĞRU TAHMİNLER YAPILMASINI SAĞLIYOR"

Doç. Dr. Özçelik, risk haritalarının hazırlanmasında Japonya Uzay ve Havacılık Dairesi tarafından geliştirilen İleri Yer Gözlem Uydusu (ALOS)'un Sayısal Yüzey Modeli verilerinden yararlanıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Bu model, klasik topoğrafik haritalardan farklı olarak yeryüzündeki yapıları da dikkate alarak özellikle şehir alanlarında daha doğru tahminler yapılmasını sağlıyor.

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Haritalar, yalnızca kurumlar için değil, vatandaşlarımız için de önemli. Her bireyin kendi önlemlerini alabilmesi açısından yol gösterici olacaktır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul tsunami harita
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