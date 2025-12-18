HABER

Dere yatağına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Düzce’de yol çalışması nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkan beton mikserinin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Kanal Sokak üzerinde seyreden O.E. idaresindeki beton mikseri, yol çalışması yapılan bölgeye geldi. Sürücüsünün çalışma nedeniyle konulan dubaların kenarından geçmek için manevra yaptığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dere yatağına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı 1

Dere yatağına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı 2

Dere yatağına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

