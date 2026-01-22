Dere yatağına inmişti: Su seviyesi birden yükseldi! Zamana karşı yarış

İzmir ve çevre illerinde etkili olan sağanak yağış hayatı esir aldı. İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaş hurda toplamak için indiği dere yatağında suların yükselmesiyle mahsur kaldı. Aydın'da yollar adeta sel sularına teslim oldu.

SU SEVİYESİ ANİDEN YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, hurda toplamak amacıyla dere yatağına inen C.Ç. (43), aniden bastıran yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu dere ortasında mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personeli ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tekin Düz, kurtarma çalışmaları sırasında ekiplere destek verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren titiz çalışmaları neticesinde mahsur kaldığı yerden çıkarılan C.Ç., güvenli bölgeye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dereden çıkarılan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DERELER TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Söke ilçesinde etkili olan aşırı sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle ilçe genelinde birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, dereler uzun yılların en yüksek debisine ulaştı ve yataklarına sığmadı. Söke merkezden geçen çayın seviyesi hızla yükselirken, Atatürk Mahallesi'ndeki Kızılkilise Deresi, Güllbahçe Mahallesi ile Savuca Mahallesi'nden geçen derelerde de taşkınlar yaşandı. Taşan dereler çevredeki alanlarda su baskınlarına neden oldu.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Sağanak yağış, ulaşımı da felç etti. Söke-Aydın kara yolunun Argavlı mevkiinde dağdan gelen çamur ve rüsubat kara yolunu kapatarak trafiğin durmasına yol açtı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürüttü. Belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlara bağlı ekipler, ilçe genelinde gelen ihbarlara anında müdahale etti. Ekipler, su baskınları ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır