HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyünde doğum sancıları başlayan 22 yaşındaki Hediye Efe, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve hastaneye yetiştirildi. Öte yandan Pervari Narsuyu köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol da ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi. 8 Mart tarihi itibarıyla İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan bin 908 kilometrelik yol ağında, 47 araç ve 100 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasın ardından, ekipler kardan ötürü kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 1

Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 2

Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 3

Siirt’te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uludağ’da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldıUludağ’da mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı
İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.