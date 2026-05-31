Derebağ Şelalesi’nde bayram coşkusu

Kayseri’ni Yahyalı ilçesinde bulunan ve iki mağaradan çıkan berrak suyu ile adete görsel şölen oluşturan Derebağ Şelalesi; Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Şehirden bunalan vatandaşlar soluğu Derebağ Şelalesi’nde aldı. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilerek şelaleyi görmeye gelen ve yoğunluktan memnun olduğunu söyleyen Yasin Culfa; "Bayramla birlikte, memleketimizde bulunan Derebağ Şelalesi’ne geldik. Buranın ise bu kadar coşkulu olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bayramda bulunduğumuz boşlukta direk buraya kaçtık" şeklinde konuştu.



