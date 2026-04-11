Derecik'te dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde pancar toplamak için çıktığı dağa mahsur kalan genç, yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, hem güvenlik güçlerinin hem de köylülerin özverili gayretiyle başarıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Pancar topladığı sırada elinin üzerine kaya düşmesi sonucu mahsur kalan Mehmet Taş, yakınlarına vermesi üzerine ekipler harekete geçti.

SAĞ SALİM ÇIKARILDI

Bölgeye jandarma ekipleri hızla intikal ederken, köy halkı da çalışmalara katıldı. Yoğun çabaların ardından Mehmet Taş bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kurtarma operasyonu, hem güvenlik güçlerinin hem de köylülerin özverili gayretiyle başarıyla sonuçlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

