Deremezra köyü muhtarı Kuru yardım istiyor

Deremezra köyü muhtarı İrfan Kuru, "Bir aile vardı köyde, onları dün kurtardık. Hayvanları kurtardık bugün. Şuanda ana yol kapalı. Yaya gezmek bile sıkıntılı. İki gündür sürekli yağmur yağıyor ve şuanda da devam ediyor. Sırt Yayla’da üstümüz, kar yağıyor. Telefon çekmiyor, iletişim yapamıyoruz, İnternet yok, elektriğimiz yok ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok şükür can kaybımız yok, ama bilanço ağır. 4 eskravatör (iş makinesi), 2 adet sal kasa, 1 kamyonet sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. Özel araçlar gitti. 3 evin yıkılma tehlikesi var. Burada hayvancılık yapan vatandaşlarımızın evlerinin bunlar" dedi.

"Köyümüzde görülmemiş bir afet yaşadık, yardıma ihtiyacımız var"

Muhtar Kuru, "Köyümüzde yaşanan afet, bugüne kadar görülmemiş bir büyüklüktedir. Derenin taşmasıyla başlayan felaket, devamında etkisini artıran yoğun yağışlarla birlikte tüm derelerin taşmasına sebep olmuş, bölgemizin birçok noktasında büyük kayalar koparak yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar vermiştir. Köyümüzün yeniden ayağa kalkabilmesi ve hayatın normale dönmesi için acilen makinelere, iş makinelerine ve çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Afet bölgemizde devletimizin ve yetkili kurumlarımızın desteği büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

(İHA)