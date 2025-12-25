HABER

Derince’de başıboş köpek tepkisi: "30’a yakın köpek bir arada dolaşıyor"

Kocaeli’nin Derince ilçesinde spor tesisleri ve mesire alanı çevresinde sürü halinde gezen başıboş köpekler, vatandaşların tepkisine sebep oldu. Bir mahalle sakini, "Köpekler aşırı derecede fazla, bir arada dolaşıyorlar. Bazen 30’a yakın köpeği birlikte görüyoruz" dedi.

Yenikent Mahallesi’nde bulunan Derince Belediye Spor Tesisleri ve Çenedere Mesire Alanı güzergahındaki ağaçlık alanı mesken tuttuğu öğrenilen çok sayıda başıboş köpek, özellikle okula giden çocuklar ve sporcuları tedirgin ediyor.

"Hayvanları seviyoruz ama insanlar da mağdur edilmesin"
Mahalle sakinlerinden Nuran Uzunoğlu, bölgede yürümenin her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Köpeklerin yanından kimse rahatça işe gidemiyor. Köpekler aşırı derecede fazla, aşiret gibi dolaşıyorlar. Bazen 30’a yakın köpeği birlikte görüyoruz. Ben saldırıya uğramadım ama saldırıya uğrayan çok kişi var. Özellikle çocuklara saldırıyorlar. Zabıtaya bildirdik, ’Aşıları yapıldı’ deniliyor. Aşıyla ne alakası var? Köpekler toplanıp barınağa götürülsün istiyoruz. Hayvanları seviyoruz ama insanlar da mağdur edilmesin. Barınak yapılsın, lokantalardan artan yemekler oraya götürülsün. Yenikent pazarına giderken bu yollar çok tenha, sürekli korku içinde yürüyoruz" dedi.

"Dün yeğenime saldırdılar"
Zehra Kurt ise yaşanan bir saldırı girişimini anlatarak, durumun ciddiyetine dikkati çekti. Kurt, "Dün köpekler önce yeğenime saldırdı. O sırada bir hanımefendi müdahale ederek yeğenimi kurtardı. Daha sonra eşimle yeğenim köpekleri görüntüledi. Burada oturduğumuz için durumu sürekli görüyoruz. Bu bölgede çok sık saldırı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kocaeli
