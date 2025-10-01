Dermatoloji nedir, hangi hastalıklara bakar?

Kişiler tıp fakültesini bitirdikten sonraki süreçte asistan doktor ya da stajyer doktor olarak anıldıkları bir süreci daha tamamlamak durumundadırlar. Bu süreçte seçtikleri uzmanlık alanına göre o alandaki uzman doktorların kontrolünde alanları ile ilgili deneyim kazanırlar ve öğrendiklerini uygulama imkanı bulurlar. Farklı tıp alanlarından biri de dermatoloji ya da cildiyedir.

Dermatoloji nedir?

Cildiye, deri ve zührevi hastalıkları isimleri ile de bilinen dermatoloji, ciltte oluşan hastalıkların teşhis edilmesini, tedavi edilmesini içeren bir tıbbi branştır. Cilt, saç, tırnaklar, mukoza zarları, cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların deride sebep olduğu tüm problemler dermatoloji biriminin sorumluluk alanında yer almaktadır.

Aynı zamanda insan vücudunda bir bariyer görevi üstlenen cilt insanları hastalıktan korumak, vücudun sıcaklık dengesini düzenlemek gibi durumlarda da etkilidir. Bu nedenle cildiye ya da dermatoloji alanı son derece önemli kabul edilir. Dermatoloji bölümü de kendi içinde çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

Dermatoonkoloji

Dermatoalerji

Girişimsel dermatoloji

Kozmetik dermatoloji

Cinsel yolla bulaşmış olan hastalıklar

Dermatoloji uzmanı hangi hastalıklara bakar?

Halk arasında daha çok cildiye adı ile bilinen dermatoloji bölümünde uzman olan kişiler dermatoloji uzmanı olarak adlandırılmışlardır. Dermatoloji uzmanları deri ve zührevi hastalıkların tedavi süreçlerini takip eder ve tanı konma sorumluluğunu üstlenir. Sorumlu oldukları bazı hastalıklar şunlardır: