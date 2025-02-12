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  4. Dervişoğlu'ndan CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması hakkında değerlendirme! "Asıl sorun..."

Dervişoğlu'ndan CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması hakkında değerlendirme! "Asıl sorun..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.02.2025 14:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığı süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu. Dervişoğlu adaylıktan ziyade Türkiye'nin en önemli meselesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunun altını çizdi.

Dervişoğlu'ndan CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması hakkında değerlendirme! "Asıl sorun..."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süredir gündemde olan 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"EN ÖNEMLİ MESELE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ"

Dervişoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmaları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin tartışmalara ilikin bir soruya şu yanıtta bulundu:

"Türkiye’nin en önemli meselesidir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Behemehal değiştirilmesi gereken de sistemin bizatihi kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye’nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarının belirlemesi lazım. Beklentisi olan herkese elbette ki saygım vardır ama aslolan Türkiye ve Türk milletidir" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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