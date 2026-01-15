HABER

Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu sorusuna böyle yanıt verdi: "Otelde ziyaretime geldi"

İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadeleri ortaya çıktı. Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile olan tanışıklığını ve para hareketlerine ilişkin iddiaları yanıtladı. Çayırgan ifadesinde, Ankara'da İmamoğlu ile birkaç defa otelde görüştüklerini iddia etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Çayırgan ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında Taksim’de karşılaştığını belirten şüpheli, kendisini milli voleybolcu olarak tanıttığını ve Galatasaray’da oynadığını söyledi. Kısa bir sohbetin ardından İmamoğlu’nu makamında ziyaret etmek istediğini dile getirdiğini aktaran şüpheli, yanında bulunan bir kişinin kendisine iletişim numarası verdiğini ifade etti.

KARİYER PLANLAMASI YAPMIŞ

2022-2023 yıllarında randevu alarak İPA Florya tesislerinde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini anlatan şüpheli, görüşmede spor üzerine sohbet ettiklerini, İBB Spor’da oynama teklifinin alt ligde olduğu gerekçesiyle gerçekleşmediğini belirtti. Kariyer planlamasına ilişkin konuşmalar yapıldığını aktaran şüpheli, voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde görev almasının gündeme geldiğini söyledi.

2023 yılında Bahçelievler’deki evinin yıkılması sonrası yaşadığı mağduriyet nedeniyle dönemin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’ten yardım istediklerini ifade eden şüpheli, ailesi ve apartman sakinlerinin önce otele, ardından İBB tesislerine yerleştirildiğini, yaklaşık 3,5 ay burada kaldığını kaydetti. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’nun şahsi numarasına ulaşıp kendisiyle görüştüğünü ve teşekkür ettiğini belirtti.

"İMAMOĞLU ANKARA'DAKİ OTELDE BİRKAÇ KEZ BENİ ZİYARET ETTİ"

Antalya’ya transfer olduktan sonra İmamoğlu ile yüz yüze görüşmediğini söyleyen şüpheli, Ankara’da PTT’ye transferinin ardından İmamoğlu’nun Ankara ziyaretlerinde kaldığı otelde birkaç kez ziyaret ettiğini ifade etti.

İfadesinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımadığını belirten Çayırgan, Mustafa Akın ile ise İmamoğlu’na ulaşamadığı zamanlarda irtibat kurması yönünde yönlendirilmesi üzerine tanıştığını, bunun dışında bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

"50 BİN EURO KENDİM BİRİKTİRDİM"

MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimlerinden kaynaklandığını savundu. 2021 yılından sonra birikimlerini dövize çevirerek bankaya yatırdığını belirten şüpheli, 16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin euronun da bu birikimler olduğunu ifade etti.

Kameroğlu İnşaat’a yapılan para transferlerinin ev alımı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Çayırgan, toplam 4 milyon 100 bin TL bedelle evi satın aldığını ve tapuyu 19 Haziran 2023’te devraldığını kaydetti. Para transferlerindeki açıklamaların ise milli takım sürecindeki sevinç ifadeleri olduğunu söyledi.

Elden yatırılan 50 bin euronun kaynağına ilişkin detayları tam hatırlamadığını dile getiren Çayırgan, paranın ailesiyle birlikte yaptığı birikimlerden ya da oynadığı kulüpten elden aldığı ödemelerden kaynaklanabileceğini belirtti. Söz konusu paranın kendisine başkaları tarafından verilmediğini vurgulayan şüpheli, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

