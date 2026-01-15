HABER

Son dakika | Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı! İBB ve uyuşturucu operasyonlarında yeni gelişme

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Öte yandan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan da İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki ünlülere yönelik uyuşturucu ve İBB soruşturmaları kapsamında her geçen gün yeni bir isimle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ümit Karan'ın gözaltına alınmasının ardından spor camiasından bir başka isim ise İBB soruşturmasında yer aldı. Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da gözaltına alınması gündem oldu.

18 KİŞİYE GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR NELER?

İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması çerçevesinde, voleybolcu Derya Çayırgan ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 şüpheli, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı.

VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Derya Çayırgan, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Voleybolcu Derya Çayırgan, A Milli Voleybol Takımı'nda da forma giymişti.

Bırakın bu işleri hiç etkilenmiyoruz
Binlerce yildir iciyorlar insanlar tum dunyada , onemli olan emekli maaslari en az 30 bin lira olmali
Bir gün de Bu uyuşturucuyu satanları da ifşa edin.Ucu siyasilere dayanabilir
