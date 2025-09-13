Destici'den dikkat çeken teklif! Yaş sınırını 15 olarak belirledi: 'Çetelerin hareket alanlarını genişletiyor'

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlenen MKYK toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Destici, "Türkiye, kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçlarla baş edememişken, şimdi de 18 yaşın altındaki şahısların, mevcut yasaların boşluklarından faydalanmak için çeteleştiği ve vahşi cinayetler işledikleri bir ülkeye dönüşüyor. 'Suça sürüklenen çocuk' şeklindeki, anlamsız ve problemi çözmek yerine ağırlaştıran bir kavramın kullanılmasını da doğru bulmuyorum. 18 yaşını doldurmadıkları için işlenen ağır suçların asla karşılığı olmayan düşük cezaların uygulanması, sadece mağdurların artmasına neden olmakla kalmıyor. Bunu yöntem olarak kullanan çetelerin hareket alanlarını genişletiyor. Teklifimiz; bu tür sonu cinayetle biten suçlar ile katalog suçların tümünde 15 yaş üstü kişilerin çocuk statüsünden çıkarılarak yargılamaların önü açılmalıdır" diye konuştu.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Dün gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu değerlendiren Destici, "Küresel emperyalizmin; ABD'nin, İsrail'in, onların yardakçılarının belirledikleri, iktidara getirdikleri ve iktidarda tuttukları kukla devlet yöneticilerinin, küresel emperyalizmin çıkarlarını korumak dışında hiçbir fonksiyonları olmayan uluslararası kuruluşların, herhangi bir insanlık ya da adalet belirtisi göstermelerini beklemiyoruz. İnsanlıklarına ve adaletlerine güvenmiyoruz. Onun için bugünkünden daha güçlü olacağız. Başka seçeneğimiz yok" dedi.

Destici, hafta içi İsrail Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Doha'ya atılan füzeler, Türkiye'ye yönelik sözde gözdağı niteliğindedir. Bu yüzden Türkiye, dostlarını korurken kendi güvenliğini de azami seviyede sağlamalıdır. Türkiye, istihbarat ve güvenlik tedbirlerini arttırmalı, olası operatif tehditlere karşı hazırlıklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Destici, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin ise "Meclis'te kurulan komisyondan bir heyetin, İmralı Adası'na giderek binlerce şehidimizin kanı elinde olan İmralı canisi ile görüşmesini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır