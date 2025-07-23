HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Deterjan alerjisi nedir? Deterjan alerjisi belirtileri ve çözüm önerileri

Kişilerde görülen alerjik durumlar çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bazı alerjiler genetik ya da farklı nedenlerden ötürü doğuştan ya da çok küçük yaşlarda başlayabiliyorken bazı alerjiler daha sonradan ortaya çıkabilmektedir.

Deterjan alerjisi nedir? Deterjan alerjisi belirtileri ve çözüm önerileri
Ferhan Petek

Bağışıklık sistemi, kişileri birçok hastalıktan ve hatta çeşitli alerjik durumlardan koruyan bir savunma sistemidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi polen, gıda, ilaç, toz gibi farklı alerjik durumlara karşı da bedeni koruyabilmektedir. Çevresel etkenler ve genetik açıdan yatkınlık da çeşitli alerjiler üzerinde etkili kabul edilmektedir.

Belirtileri kendini farklı biçimlerde gösterebilen alerjik durumlar, burun akıntısından gözlerde yanmaya, cilt tahrişlerinden mide bulantısına farklı reaksiyonlara neden olabilmektedir. Kişiler herhangi bir alerjileri olup olmadığını, meydana gelen alerjik reaksiyonları alerji uzmanlarıyla paylaşarak ve çeşitli testler yaptırarak öğrenebilmektedir.

Deterjan alerjisi nedir?

Çeşitli alerjilerden biri de deterjan alerjisidir. Deterjanlara karşı alerjik reaksiyonlar göstermek yeni yıkanmış giysiler giymek gibi durumlar ile kendini gösterebilmektedir. Kimyasal bileşenlerden oluşan çeşitli deterjan içerikleri alerjilere neden olabilmektedir.

Kişilerdeki deterjan alerjisi kendini çeşitli şekilde ve farklı belirtiler ile gösterebilmektedir. Bu hassas duruma ilk kez maruz kalındığında, birkaç kezlik kullanımda ya da deterjan kullanılarak temizlenen ürünler ile temas ettikten sonra rastlayabilmek mümkündür. Kimi insanlarda görülebilen deterjan alerjisi, kişiden kişiye farklı reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Deterjan alerjisi belirtileri ve çözüm önerileri nelerdir?

Bir kişide deterjan alerjisi olduğuna dair belirtiler genel olarak benzerlik göstermektedir. En bilinen ve en çok karşılaşılan deterjan alerjisine ait belirtilerden bazıları şunlardır:

  • Ciltte kırmızılıklar oluşur.
  • Şiddetli kaşıntı olur.
  • Cilt ve çevresinde tahrişler meydana gelir.
  • Deterjana temas etmiş olan bölgede şişlikler oluşur.
  • Deterjan ile temas etmiş olan bölgeye dokunulduğu zaman ağrı hissedilebilir.
  • Deride kabarcıkları oluşur.

Deterjan alerjisi çeşitli durumlara bağlı olarak görülebilen bir alerji türüdür. Kullanılan içeriklerin ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak deterjan alerjisine neden olan durumlar şunlardır:

  • Kontakt dermatit
  • Cilt hasarı
  • Koku vermesi için kullanılan koku kimyasalları
  • Koruyucu maddeler
  • Parabenler
  • Yüzey aktif maddeler

Eğer deterjan alerjisi varsa kişi deterjan ile temas eder etmez belirtiler görülebilir. Ayrıca alerjisi olduğu deterjan ile yıkanmış olan çarşaflara, giysilere ya da çeşitli ürünlere temas etmek de deterjan alerjisini tetiklemektedir. Geçmesi ya da azalması için şikayetler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna ya da bir doktora gidilmelidir.

Deterjan alerjisi için alınabilecek bazı önlemler de bulunmaktadır. En bilinen çözüm önerilerinden bazıları şu şekildedir:

  • Yıkama esnasında çok fazla deterjan kullanılmamalıdır. Deterjan kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır.
  • Alerjik reaksiyon oluşmasına neden olan ürünlerin kullanılması alerji durumu kesinleştiği anda bırakılmalıdır.
  • Giysilerde oluşabilecek deterjan birikimi azaltılmalı, örnek olarak toz deterjan yerine sıvı deterjanlar tercih edilmelidir.
  • Satın alırken ürünlerin içeriklerine ve hangi maddeler kullanılarak üretildiğine dikkat edilmelidir ve içerikleri okunmalıdır.

Deterjan alerjisine karşı kullanılan bazı doğal yöntemler de olduğu kabul edilmektedir. Örnek olarak sirke ve karbonat doğal temizlik malzemeleri kabul edildiği için bu ürünleri deterjan yerine kullanmanın alerjiye karşı alınabilecek bir önlem olduğu bilinmektedir. Ancak yine de en doğru yöntem bir doktora danışmak olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baraj gölünde boğulan 2 genç son yolculuğuna uğurlandıBaraj gölünde boğulan 2 genç son yolculuğuna uğurlandı
Kartal'da motosiklet kazası: Yüzme antrenörü ağır yaralandı!Kartal'da motosiklet kazası: Yüzme antrenörü ağır yaralandı!

Anahtar Kelimeler:
alerji alerjik reaksiyon deterjan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Haftanın en sıcak günü yaşanacak! Uyarılar art arda geliyor

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Ayda 15 ton satıyor! Memurdu, istifa edip kurdu 'Fırsatı görünce...'

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter anlaşması imzalandı

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

2023'ten beri bekleniyordu! Almanya Türkiye'ye Eurofighter satacak: Dudak uçuklatan meblağ...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.