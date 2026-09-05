Dev arı kovanında bal üretip yoldan geçenlere dağıtıyor! Bunu İstanbul'un göbeğinde yapıyor: "Guinness'e başvurdum"

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Feneryolu Mahallesi'nde "Laz Bakkal" olarak tanınan ve babasından devraldığı arıcılık sevgisini bakkalının yanında sürdüren Fatih Bostan, kendi tasarladığı dev kovanla ürettiği balı ticari bir amaç gütmeden mahalle halkına ikram ediyor. Kovan için Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuruda bulundu.
Çocukluktan gelen arı sevgisini ve mahalleliden gördüğü ilgiyi anlatan Laz Bakkal, "Mahallede Laz Bakkal olarak da bilirler beni. Mahalle bu ismi verdi. 29 yıldır Laz Bakkal olarak biliniyorum. Bu arı macerası, ben çocukluğumdan arıcıydım, babam arıcıydı. Babam rahmetli oldu o zamanlar. Gelirken boş kovanı getirmiş.
İki yıl orada boş kovan o şekilde durdu. İki yıl sonra oğul arı kendisi geldi. O geldikten sonra mahalle çok ilgi gösteriyordu buna. Acayip arıyı seviyorlar. İlgi üzerine ilgi, bu sefer ben de ilgilendim. Hatta bir arım vardı, arı ölür korkusuyla kışın ona elektrik battaniyesi bağladım, sardım üşümesin, donmasın diye. Çünkü o kadar arıyı seviyorlar, arıların arasında yaşıyorlar falan. Her yıl buna devam ettik. Bu sefer de her yıl arılarla ilgilendim. Şimdi her arı macerası olduğunda, o kovanı buraya koyduğumda, devamlı üzerine bir şey katıyorum. Teleferik yaptım, makara sistemi yaptım falan" dedi.
Arıcılık serüveninde her geçen gün yeni bir şeyler denediğini ve sonunda dünyada benzeri bulunmayan devasa yuvarlak bir kovan inşa ettiğini söyleyen Bostan, "En son, böyle büyük bir şey yapayım dedim. Dev, bir kovan yaptım. Yani gerçekten böyle büyük kovan yok. Hatta çok araştıranlar oldu, yurt dışına baktılar.
Üretilen balın satışını yapmadıklarını ve tamamını mahalleliye tadımlık olarak ikram ettiklerini dile getiren Bostan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
Aile boyu bununla uğraştık. Küçük çocuğum, büyük oğlum ikisi beraber. Ustalar vardı, atölyeden beraber gittik. Ahmet abiyle beraber hep beraber çalışarak 1 ay bununla uğraştık. Günün sonunda işte böyle bir güzel bir şey çıktı."
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