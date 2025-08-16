Dev bir enkaza dönüşmüş! İsrail'in Gazze'de yaptığı korkunç yıkım havadan görüntülendi

İsrail, 22 aydır Gazze'de havadan, karadan ve denizden katliam yapıyor. Yaklaşık 62 bin Filistinlinin katledildiği Gazze, dev bir enkaza dönüşmüş durumda.

Taş üstünde taş kalmayan Gazze'deki yıkımı, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir anlattı, kameraman Osman Eken havadan görüntüledi.

RAW footage: TRT captures Israel’s mass destruction of Gaza from a plane, showing entire neighbourhoods reduced to rubble pic.twitter.com/A6w4iMD6tp — TRT World (@trtworld) August 15, 2025

Görüntülerde Gazze'nin büyük bir moloz yığınına dönüştüğü görüldü.

61 BİN 776 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 251 Filistinli yaşamını yitirdi, 42 bin 865 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1881 kişi katledildi, 13 bin 863 kişi yaralandı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 106'sı çocuk olmak üzere 239'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 bin 776'ya, yaralıların sayısı 154 bin 906'ya ulaştı.

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır