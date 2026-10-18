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Dev dalgalar sahili çöplüğe çevirdi

Bartın’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası önemli turizm merkezlerinden İnkumu sahilinde dev dalgalar etkili oldu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil şeridi çöplerle doldu.

Dev dalgalar sahili çöplüğe çevirdi

Turuncu kod uyarısı verilen Bartın’da şiddetli yağış etkili oluyor. İl genelinde yaşanan su baskınları çatı hasarları dışında dalga boyunun yükselmesi sonucu sahil kenarında da çöplük manzarası ortaya çıktı. İnkumu’nda yüksekliği artan dalgalar sahili atıklarla doldurdu. Dalgaların etkisiyle dal parçaları ve kütükler sahile taşındı. Aynı zamanda sahilde bulunan çocuk oyun alanı da zarar gördü. Bölgede bulunan puf koltuklar da dalgaların etkisiyle bulunduğu yerden denize sürüklendi. Sahil kenarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, İnkumu sahil kenarında atıklarla dolu bir görüntü oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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