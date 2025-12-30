HABER

Dev dalgaları görüntülemek isterken az kalsın dalgalara kapılıyordu

Artvin’in Hopa ilçesinde denizde oluşan dev dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş, ölümle burun buruna geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle dalga boyunun yer yer 4 metreye ulaştığı ilçede, kıyıya yaklaşan Ramiz Şimşek, aniden gelen dev dalgadan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz’de etkili olan fırtınayı ve yükselen dalgaları cep telefonu ile kayda almak isteyen Ramiz Şimşek, kıyıya yakın bir noktaya geldiği sırada beklenmedik bir dalganın hedefi oldu. Büyük bir gürültüyle kıyıya vuran dalga, Şimşek’i sürüklemek üzereyken, son anda kaçarak canını kurtardı. Yaşanan tehlikeli anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dalganın şiddetiyle suyun metrelerce yükseldiği ve kıyıya kadar ulaştığı görülürken, Ramiz Şimşek’in olayı ucuz atlattığı dikkat çekti. Olayın ardından kısa süreli panik yaşandı.

Öte yandan fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin dalgalar sonucu zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

