Dev dalgaları görüntülemek isterken az kalsın dalgalara kapılıyordu

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz’de etkili olan fırtınayı ve yükselen dalgaları cep telefonu ile kayda almak isteyen Ramiz Şimşek, kıyıya yakın bir noktaya geldiği sırada beklenmedik bir dalganın hedefi oldu. Büyük bir gürültüyle kıyıya vuran dalga, Şimşek’i sürüklemek üzereyken, son anda kaçarak canını kurtardı. Yaşanan tehlikeli anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dalganın şiddetiyle suyun metrelerce yükseldiği ve kıyıya kadar ulaştığı görülürken, Ramiz Şimşek’in olayı ucuz atlattığı dikkat çekti. Olayın ardından kısa süreli panik yaşandı.

Öte yandan fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin dalgalar sonucu zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA