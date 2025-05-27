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Dev operasyon: 16 Milyar 603 Milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu

Siber suçlulara yönelik başlatılan operasyonda 74 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde 5 gündür devam eden siber suçlarla mücadele operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlarda 171 şüpheli yakalanırken, 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu.

Dev operasyon: 16 Milyar 603 Milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 16 ilde gerçekleşen operasyonlarda 74 kişinin tutuklandığını bildirdi. 5 gündür devam eden operasyon kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el konuldu.

74 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 74 TUTUKLAMA”

16 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

74’ü TUTUKLANDI.

15’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL’lik mal varlığına da el kondu.

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri,

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Yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri,

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,
Yasa Dışı Bahis,

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,

Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme,

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya siber suçlar
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