DEVA Partisi’nden AK Parti’li Fatma Betül Sayan Kaya’ya gönderme: “Bu ablamızın başını çektiği falancanın selamı var örgütü…”

AK Parti'nin önemli isimlerinden biri olan Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirdi. İktidar içerisinde bir çürümüşlük olduğunu iddia eden Büşra Saknmaz, daha önce bakanlık görevinde de bulunan Fatma Betül Sayan Kaya’yı adam kayırmacılık, imkan vakumlama ve hak yemekle suçladı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA’YA AĞIR İTHAMLAR

DEVA Partili Büşra Sakınmaz, Fatma Betül Sayan Kaya’yı sert sözlerle eleştirdi. “Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı adam kayırmacılık, imkan vakumlama, hak yeme gibi meselelerdeki liderliği ile iktidar partisinde canımı en çok sıkan kişidir.” diyen Sakınmaz;

“İktidar içindeki çürümüşlüğü aramaya bu ablamızın başını çektiği “falancanın selamı var” örgütünden başlanabilir.” İfadelerini kullandı.