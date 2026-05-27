Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü. Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından gazetecilerin “Bayram mesajı vermek ister misiniz?” sorusunu yanıtlayan Bahçeli, “Çok verdik. 3 tane bayram mesajımız var, onlar yeter zannediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli MHP
