Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü. Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından gazetecilerin “Bayram mesajı vermek ister misiniz?” sorusunu yanıtlayan Bahçeli, “Çok verdik. 3 tane bayram mesajımız var, onlar yeter zannediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır