Devlet Bahçeli'den ABD Başkanı Trump'a sert tepki: 'Politik tutarsızlık, aynı zamanda sahtelik ve samimiyetsizliktir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'nin İran'a yönelik saldırısını kınadı.

Saldırıya tepki gösteren Bahçeli, Trump'a yüklendi.

İşte Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Savaşları bitirmenin vaadini veren ABD Başkanı’nın yeni savaşlar fitilini tutuşturması elbette derin bir tenakuz ve politik tutarsızlık, aynı zamanda sahtelik ve samimiyetsizliktir. Bu güvenilmez, köşesiz ve sakat siyasi tavra karşı en adil ve hakkaniyetli muameleyi yapacak olan ABD halkıdır."

"İsrail’in 13 Haziran 2025 tarihinde İran’a karşı başlattığı gayri meşru saldırı dalgası her vahşet ihtimalini akıllara düşüren kaos ve karmaşa dinamiklerini tetikleme hüviyeti taşımaktadır. Durum çok ciddidir ve hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak, doğru yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir."

FATİH ALTAYLI AÇIKLAMASI!

Bahçeli, tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili de 'Hiç kimse dokunulmaz değildir' dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin o sözleri;

İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını ihlal edip ruhlarına yuva yapmış nefreti her fırsatta sözlerinin ve değerlendirmelerinin arasına tıpkı bir bomba gibi yerleştiren bazı sözde gazetecilerin, yarım aydınların ve safralaşmış uzmanların Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu unutmaması tavsiye ve temennimdir.

Hiç kimse dokunulmaz değildir.

Tarihi misallerle bugüne gönderme yapanların, tehdit dozajı hazmedilemez konuşmaların tarafı olanların Türkiye’nin yol geçen hanı olmadığını idrak etmeleri lazımdır.

Etrafımız ateşle çevrilmişken Türkiye’mizi dipsiz ve sinirleri geren tartışmaların içine çekenlerde iyi niyet beklenmeyeceği ortadadır.

Yeni bir dünyanın sancıları artmıştır.

Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye barış ve huzurun parlayan kutup yıldızı olacaktır.

Bunu kıskanan, bunu kaldıramayan, bunu çekemeyen kim veya kimler varsa Siyonist-Emperyalist senaryoya figüranlık yapmaktadır.

Türk milleti bu tip figüranlara karşıdır, hesabını sormaya muktedirdir. İran’a atılan bombalarla ülkemize mesaj veren, DEAŞ’ı Şam’da bir kiliseye saldırtan, yabancı ajanları içimizde dolaştıran, muhtemel provokasyon ve ajitasyonları planlayan bölgesel ve küresel mihrakların oyunlarını 86 milyon vatandaşımız tek yürek halinde bozacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla milli ve manevi hazinemizi muhafazaya yeminlidir.

Yakın tarihimizi sorgulayarak vatansever kahramanlarımıza çamur atanların, katil yaftası vuranların, İsrail’in soykırımını hasır altı ederek Türk milletinin varlığında soykırım izi sürenlerin gaflet ve dalaletten bir an evvel kurtulmaları, gerilim üreten söz ve açıklamalardan uzak durmaları iç barış ve huzur ortamımız için tarihi zorunluluktur.

Başka Türkiye yoktur.

Bu ülke hepimizindir.

Bu bayrak benim, bu vatan benim, bu millet onurum diyen herkes özbeöz kardeşimizdir, yeni yüzyılda el ele verip Türkiye Yüzyılının manifestosunu yazmak muhakkaktır.

Bundan sonra muhtemel provokasyonlara azami dikkat edilmelidir.

Kara propagandalara karşı tedbirli olunmalıdır.

Devlet milletiyle birdir, milli varlığımıza yönelecek tehditlere bin yıllık kardeşlik ve beraberlik hukukuyla direniş gösterilecektir.

Unutulmamalıdır ki, Türk milleti her zaman hedeftedir.

Yaşadığımız coğrafyanın oyun kurucusu, tarihsel prestiji, barış sevdalısı, huzur bekçisi, stratejik kuvveti, siyasi ağırlık merkezi, asıl direği, geleceğin çarpan kalbi Türk milletidir.

Bütün hesaplar üzerimize yapılmaktadır.

Hilal ile haç mücadelesi devam etmektedir.

Tarihi Şark Meselesi gündemdedir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı ve bekasıyla,

Büyük Türk milletinin birliği ve refahıyla,

Bölgemizin, daha genelinde ise dünyanın barış ve huzuruyla sorunu olanların Türkiye’yle uğraşması, Türkiye’yi hedef seçmesi boşuna değildir.

Bunların hepsine sonuna kadar direneceğiz.

Türkiye’den ve Türk milletinden asla taviz vermeyeceğiz.