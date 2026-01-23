HABER

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması! "Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yok"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen hapis cezasıyla ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur." dedi.

Recep Demircan

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Mahkemenin verdiği kararla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur." dedi.

Bahçeli açıklamasında şunları ifade etti:

“Terörsüz Türkiye” hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

