Devlet Bahçeli’den İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli’den İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Merhum Ortaylı Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi.

Devlet Bahçeli’den İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı 1

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN İLBER ORTAYLI MESAJI

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Devlet Bahçeli İlber Ortaylı
