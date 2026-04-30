Bakırköy'de kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, Çobançeşme E-5 Yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu Şirinevler istikametinde seyir halindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet İ. bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki 34 KJJ 280 plakalı motosiklete çarpıp refüjü aşarak yan yola geçti.

KAFDE OTURANLARA OTOMOBİL ÇARPTI: 6 YARALI

Daha sonra araç, kaldırımdan geçerek yol kenarındaki bir kafenin içine daldı. Kaza nedeniyle kafedeki 5 kişi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

