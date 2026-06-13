Eski Macaristan Başbakanı Orban, genel seçimlerdeki yenilgisine rağmen yeniden Fidesz lideri seçildi

Macaristan'da ana muhalefet partisi Fidesz, yeni parti genel başkanını seçmek üzere kongre düzenledi. Seçimde Macaristan'ın eski Başbakanı ve mevcut parti lideri Viktor Orban tek aday olarak yarıştı.

ORBAN YENİLGİSİNE RAĞMEN YENİDEN FİDESZ LİDERİ SEÇİLDİ

Oylama öncesinde kongrede konuşan Orban, partisinin Nisan ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde aldığı yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Vazgeçmiyorum. Asla, asla, asla, asla ve asla vazgeçmem" dedi.

Orban, Fidesz'in 16 yıl boyunca "muhteşem bir iktidar partisi" olduğunu ancak yeniden iktidara gelmeye hazır hale gelebilmesi için işlevsel bir muhalefet partisine dönüşmesi ve değişim sürecinden geçmesi gerektiğini söyledi.

DESTEK YÜZDE 39'DAN YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ

Macaristan devlet haber ajansı MTI, seçimde oy kullanan 737 delegeden 729'unun Orban lehine oy verdiğini bildirdi. Böylece Orban, partisinin 12 Nisan'da yapılan seçimlerde merkez sağ Tisza Partisi'ne iktidarı kaybetmesine rağmen bir yıl daha genel başkanlığa seçildi.

Öte yandan kamuoyu anketleri, Macaristan halkının Fidesz partisine desteğinin seçimlerden bu yana azaldığını gösteriyor. Publicus Enstitüsü tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen bir ankete göre, Tisza Partisi'nin oy oranı seçimlerde aldığı yüzde 53'ten yüzde 55'e yükselirken, Fidesz'e verilen destek yüzde 39'dan yüzde 17'ye düştü.

Nisan ayında gerçekleştirilen seçimlerde mevcut Başbakan Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde ederek Orban döneminde yapılan anayasal değişiklikleri geri çevirebilecek siyasi güce ulaşmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır