Devlet Bahçeli kayıtsız kalmadı! Verdiği mesajlar tek tek açıklandı: AK Parti kongresi için ses getirecek adım

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne hazır! Partide önemli değişimlerin yaşanmasında bir adım olacağı konuşulan kongreye Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kayıtsız kalmadı.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahçeli, kongreye "milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı" gönderdi.

1071, 1453, 23...

Çiçek aranjmanında 1071 gül, 1453 karanfil, Türk bayrağı çerçevesi ve 23 beyaz orkide olduğu belirtildi. Bunların anlamları ise şu şekilde açıklandı:

"Bu anlamlı armağan:

•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,

•1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,

•Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,

•23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir."

"GENEL BAŞKANIMIZIN TAKDİRİ"

Paylaşımda "Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir" ifadelerine yer verildi.

Devlet Bahçeli'nin Hediye Göndermesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Destekliyorum, çok anlamlı bir jest. Politik bir hamle olarak değerlendiriyorum. Bu tür jestleri önemsiyorum. Farklı bir şey bekliyordum. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı operasyonu geçirdiği duyurulan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili iddialar gündemde. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." ifadesini kullandı" demişti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır