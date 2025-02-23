AK Parti'de tarihi gün! Erdoğan düğmeye bastı, yüzde 70'i değişecek... Yeni katılacaklar ise dikkat çekti

AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda (Ankara Arena) gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimleri ve 31 mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti yönetiminde başlatılan değişim süreci, bugün yapılacak kongre ile birlikte tamamlanmış olacak. 75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI MANİFESTO SAYILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede ‘Manifesto’ niteliğinde bir konuşma yapacak, AK Parti’nin yeni vizyonunu anlatacak, Filistin, Suriye başta olmak üzere dış politikada yaşanan gelişmelere değinecek.

100 BİNDEN FAZLA KATILIM BEKLENİYOR

1.600’den fazla delegenin oy kullanacağı kongre için dokuz siyasi parti davet edildi. Kongreye ayrıca 95 büyükelçi, 13 ülkeden siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri ve gaziler katılacak. 100 binden fazla partilinin de kongreye katılacağı ifade ediliyor. Kongrenin ana sloganı ise ‘Adında AK, Işığında İstikbal’ olarak belirlendi.

AK PARTİ'DE 'DEĞİŞİM' RÜZGARI

Erdoğan’ın bu hafta mesaisinin büyük bölümünü ayırdığı ve AK Parti’yi 2028 seçimlerine taşıyacak yeni parti yönetiminde ‘Tecrübe ve gençlik’ buluşturulacak. İl ve bölge dengesi, demografik yapı, kadın ve genç kontenjanı da yeni yönetimde dikkate alınacak. İl ve ilçelerde yüzde 70 civarında değişim yaşanan AK Parti’de bugünkü kongre ile birlikte parti yönetiminde aynı oranda bir değişime gidileceği kaydediliyor.

A TAKIMI SEÇİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın kongrenin tamamlanmasından sonra akşam saatlerinde MKYK’yı toplaması ve bu toplantıda yeni MYK üyelerini de belirlemesi bekleniyor. Asıl değişimin de bu kapsamda genel başkan yardımcılıklarında yaşanacağı ifade ediliyor.

YENİ LİSTE MERAK EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti’nin 7 Ekim 2023’te yapılan olağanüstü kongresinde MKYK’daki değişim oranı yüzde 60 civarında olurken, genel merkez yönetiminde çok sınırlı bir değişim yaşanmıştı. Bu kongrede ise, mevcut genel başkan yardımcılarının büyük bölümünün değiştirileceği, bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendirileceği, bazılarının ise görev alanlarının değiştirileceği belirtiliyor.

AK PARTİ'YE KATILMALARI BEKLENİYOR

Bu arada, Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve İyi Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın bugün AK Parti’ye katılması bekleniyor.