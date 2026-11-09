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Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı: 'Sıra Nizamettin'e de gelecek"

2024 yılında Van'da kaybolan ve ardından cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş davası devam ederken babası Nizamettin Kabaiş'ten yeni bir açıklama geldi. Kardeşinin İstanbul'da saldırıya uğradığını belirten Kabaiş, "‘Nizamettin Kabaiş’i de bu şekil yapacağız. Sıra Nizamettin’e de gelecek’ demişler" ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş'in amcasına saldırı: 'Sıra Nizamettin'e de gelecek"

Van’da 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kardeşi Ahmet Kabaiş’in İstanbul Büyükçekmece’de maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Saldırganların kardeşine, ‘Sıra Nizamettin Kabaiş’e de gelecek’ dediğini söyleyen Kabaiş, “Tehditlerden korkmayacağız. Rojin’in dosyası aydınlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Rojin Kabaiş in amcasına saldırı: Sıra Nizamettin e de gelecek" 1

27 EYLÜL 2024'TE KAYBOLMUŞTU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş in amcasına saldırı: Sıra Nizamettin e de gelecek" 2

AMCASI SALDIRIYA UĞRADI

Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürerken, babası Nizamettin Kabaiş, kardeşi Ahmet Kabaiş’in dün akşam İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde saldırıya uğradığını söyledi. Saldırının mahalle arasında, tenha ve güvenlik kamerası bulunmayan bir noktada gerçekleştiğini söyleyen Kabaiş, maskeli 4 kişinin kardeşinin önünü keserek önce hakaret ettiğini, ardından darbettiğini ifade etti. Saldırganların, kardeşi üzerinden kendisini de tehdit ettiğini öne süren Kabaiş, Ahmet Kabaiş’in olayın ardından emniyeti aradığını, bölgeye gelen ekiplerin inceleme yaptığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Rojin Kabaiş in amcasına saldırı: Sıra Nizamettin e de gelecek" 3

"AİLE OLARAK DAVAMIZDAN VAVGEÇMEYECEĞİZ"

Tehditlere rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Nizamettin Kabaiş, “Hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Tehditlerden korkmayacağım. Ne olursa olsun Rojin'in dosyası aydınlanana kadar ben mücadeleme devam edeceğim. Canımdan bir can parçası gitmiş. Dün akşam kardeşim Ahmet Kabaiş İstanbul'da saldırıya uğramış. 4 kişi tarafından maskeli kişiler tehdit etmiş ve dövmüşler. Akşam Ahmet ile konuştum. Bana, ‘Nizamettin abi biz bu davadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerden de korkmayacağız’ dedi. Aile olarak biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerden de korkmayacağız.

Rojin Kabaiş in amcasına saldırı: Sıra Nizamettin e de gelecek" 4

"SIRA NİZAMETTİN'E DE GELECEK"

stanbul'da Büyükçekmece'de mahalle kenarında, tenha ve kameraların olmadığı bir yerde 4 kişi önünü kesmiş ve saldırıya uğramış. Küfürlü kelimeler kullanmışlar. Sonra dövmüşler. Ahmet'e demişler ki, ‘Nizamettin Kabaiş’i de bu şekil yapacağız. Sıra Nizamettin’e de gelecek’. Sonra Ahmet emniyeti aramış. Ekip gitmiş oraya. Arabayı kontrol etmişler. Ahmet'i ambulansla İstanbul'da hastaneye götürmüşler. Yani herhangi bir öyle ağır bir yaralanma yok. Kafasında kırık vardı. Sonra evine götürmüşler. Şu anda evde. İstirahat ediyor. Şikayetçi olduk” dedi.

Rojin Kabaiş in amcasına saldırı: Sıra Nizamettin e de gelecek" 5

‘6 KİŞİNİN TELEFON SİNYALİNİN TESPİT EDİLMİŞ’

Van’a en son 35 gün önce gittiğini belirten baba Nizamettin Kabaiş, “Bize çalışma yaptıklarını, devam ettiklerini baz daralması çalışması yaptıklarını söylediler. Avukatla sürekli irtibattayım. Konuştuk. Bana, Rojin’in kayıp olduğu ve telefonun olduğu noktada 6 kişinin telefon sinyalinin tespit edildiğini söyledi. Biz çok acı çekiyoruz. Çünkü ben canımdan bir can parçası kaybetmişim. Benim ciğerim yanmış” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van saldırı Rojin Kabaiş
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