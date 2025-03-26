Devlet Bahçeli, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü! "Önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti"

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren ve istirahat sürecine devam eden MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefonda görüştü.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MESAİSİNE BAŞLAYACAĞINI İLETTİ"

X hesabından paylaşım yapan Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, "Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti." ifadelerini kullandı.

"GAYET İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Gazeteci ve televizyon programcısı Didem Arslan Yılmaz da Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Yılmaz, "Bugün yayına dakikalar kala, çok önemli bir telefon geldi. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker kendi cep telefonundan, beni aradı. Daha önce yaptığım görüşme talebim üzerine, Sayın Bahçeli'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Bahçeli, Kadir gecemi tebrik etti. Ben de aynı dileklerimi ve saygılarımı ilettim. Kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Birçok dedikodular dolaşıyor ortalıkta iyi misiniz? dedim. Gayet iyi olduğunu söyledi. Bu vesile ile Kadir gecenizi tebrik ederim." paylaşımını yaptı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır