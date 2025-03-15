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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yeni açıklama: Hamdolsun ki...

15.03.2025 08:33
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin konuştu. Bahçeli'nin kendisini aradığını belirten Yönter, "Sayın Genel Başkanımız, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti" dedi.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yeni açıklama: Hamdolsun ki...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırını ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, önemli ifadeler kullandı.

Yönter, yolda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek "Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti" dedi.

"HASBİ, SAMİMİ, CESUR VE KARARLI..."

"Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ihyası ve inşası konusunda kararlıyız" diyen Yönter, şunları söyledi:

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"Şu anda bir gönül seferberliği içerisinde, hasbi, samimi, cesur ve kararlı bir şekilde ufak tefek tartışmalara takılmadan, algı operasyonlarına yenilmeden, kurulmuş veya oynanan o oyun düzeneklerine aldırış etmeden, dosdoğru bir şekilde sıratı müstakim şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Milletimizi Cumhur İttifakı olarak, her türlü sorunundan kurtarmanın ve bu sorunları çözmenin azmindeyiz, arayışındayız, amacındayız ve bunu başaracağız. Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın çabası ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları bu yöndedir."

"CHP TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN KURTULUŞUNU HAZMEDEMİYOR"

Yönter, Türk milletinin kenetlendiğini ve artık makus talihini yeneceğini ifade ederek "Türk milleti artık devasa bir musibetten kurtulacaktır. Bu musibet, terör musibetidir. Terör musibetini hayatımızdan tamamıyla kalıcı ve köklü olarak inşallah çıkarıyoruz. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

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Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Yönter, şöyle devam etti:

"Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bunun ortak geleceğimiz, istiklalimiz, milli varlığımız, düşmeyecek sancak ve bayrağımız adına tarihi önemde olduğunu değerlendiriyoruz. Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir. Araya kim giriyorsa emperyalistlerin ücretsiz, provokatör ve casuslarıdır.

Anlaşılan Türkiye'nin barış, huzur ve kardeşlik ikliminden ödü kopan, rahatsız olan, çekemeyen, kıskanan, ürperen ve ürken bir muhalefet partisi var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin terörden kurtuluşunu hazmedemiyor, bunu çekemiyor. Terörden nemalanan, bölücülükten geçinen bir kısım odaklar, Türkiye'nin muhteşem kalkışına, devin uyanışına, bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuna tahammül edemiyor."

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BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna ise, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok" şeklinde cevap verdi.

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(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İzzet Ulvi Yönter MHP
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