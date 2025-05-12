HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı? Fatih Portakal aktardı, gündem oldu: "Şaşırtmaya devam ediyor"

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı ve terör örgütü PKK kendisini feshe ettiğini, silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurdu. Söz konusu 'fesih' kararı bir anda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelirken, gazeteci Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Portakal, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aradığını ancak cezaevi yönetiminin bu talebine yanıt vermediği iddiasını aktardı. Bakanlık kaynakları ise böyle bir talebin olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı? Fatih Portakal aktardı, gündem oldu: "Şaşırtmaya devam ediyor"
Devrim Karadağ

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmesinin yankıları sürerken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istediği iddia edildi. Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, söz konusu iddiayı canlı yayında gündeme getirdi.

BAHÇELİ'NİN 'SELAHATTİN DEMİRTAŞ" TALEBİ YANITSIZ KALDI

Portakal, bugünkü canlı yayında "Demirtaş'ın aradı telefonla görüşmek istedi ancak cezaevi yöneticileri yetki kullanamadılar. Yetki Adalet Bakanlığı'nda belki de. Yanıtsız bıraktılar." iddiasını aktardı.

HFGHFH

"BAHÇELİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"

Portakal, açıklamasının devamında "Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor. Bir sene önceki sözlerine bakıyorsunuz, şimdiki sözlerine bakıyorsunuz... 'Samimi misiniz? Yoksa siyaseten mi bunları yapıyorsunuz?' sorusunun sorulmasına da devam ediyorsunuz. Ama sonuna kadar da sorgulamaya devam edeceğiz. Kimseyi aklımızla dalga geçilmesine müsaade etmeyeceğiz" dediç

FERİT ASLAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Söz konusu iddiayı ilk olarak Medyascope'ten Ferit Aslan gündeme getirmişti. Aslan'ın iddiasına göre, Bahçeli’nin özel kalem müdürü tarafından bugün (12 Mayıs) öğle saatlerinde yapılan başvuruya cezaevi yönetimi yanıt vermedi.

İSMAİL SAYMAZ İDDİAYI ADALET BAKANLIĞI'NA SORDU

Halk TV'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katıldığı "Rota" programında konuyla ilgili konuşan halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, iddiayı Adalet Bakanlığı'na sorduğunu açıkladı.

HFHFJ

Saymaz, Bakanlığın iddia hakkında kendisine Bahçeli'den böyle bir talebin gelmediğinin söylediğini belirtti.

"Bu haberi yapan arkadaşımız Ferit Aslan. Kendisi hem sevdiğim, hem saygı duyduğum, haberinden şüphe etmeyeceğim bir arkadaşım. Bu haberi gördükten sonra ben Adalet Bakanlığı yetkililerini aradım. Ve kendilerine Sayın Devlet Bahçeli'den Sayın Demirtaş'la görüşmek üzere herhangi bir talep olup olmadığını sordum. Çünkü haberde telefonla görüşme vurgusu vardı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bana sayın Bahçeli'den Demirtaş'la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığını söylediler. Herhalde Sayın Bahçeli, Adalet Bakanlığı dışında bir yol denememiştir diye düşünüyorum. Bana Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgi bu yönde."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan fesih kararı açıklamasıIrak Dışişleri Bakanlığı'ndan fesih kararı açıklaması
Metrobüs kazasının şoförü için karar verildiMetrobüs kazasının şoförü için karar verildi

Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Terör örgütünün fesih kararı sonrası CHP lideri Özel'den ilk açıklama

Terör örgütünün fesih kararı sonrası CHP lideri Özel'den ilk açıklama

Fesih kararı terör örgütünün uzantılarını da mı kapsıyor? Efkan Ala açıkladı

Fesih kararı terör örgütünün uzantılarını da mı kapsıyor? Efkan Ala açıkladı

Trump'ın 'İstanbul' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt!

Trump'ın 'İstanbul' açıklamasına Zelenskiy'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kritik bir eşik aşıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kritik bir eşik aşıldı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.