Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı? Fatih Portakal aktardı, gündem oldu: "Şaşırtmaya devam ediyor"

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmesinin yankıları sürerken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istediği iddia edildi. Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, söz konusu iddiayı canlı yayında gündeme getirdi.

BAHÇELİ'NİN 'SELAHATTİN DEMİRTAŞ" TALEBİ YANITSIZ KALDI

Portakal, bugünkü canlı yayında "Demirtaş'ın aradı telefonla görüşmek istedi ancak cezaevi yöneticileri yetki kullanamadılar. Yetki Adalet Bakanlığı'nda belki de. Yanıtsız bıraktılar." iddiasını aktardı.

"BAHÇELİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"

Portakal, açıklamasının devamında "Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor. Bir sene önceki sözlerine bakıyorsunuz, şimdiki sözlerine bakıyorsunuz... 'Samimi misiniz? Yoksa siyaseten mi bunları yapıyorsunuz?' sorusunun sorulmasına da devam ediyorsunuz. Ama sonuna kadar da sorgulamaya devam edeceğiz. Kimseyi aklımızla dalga geçilmesine müsaade etmeyeceğiz" dediç

FERİT ASLAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Söz konusu iddiayı ilk olarak Medyascope'ten Ferit Aslan gündeme getirmişti. Aslan'ın iddiasına göre, Bahçeli’nin özel kalem müdürü tarafından bugün (12 Mayıs) öğle saatlerinde yapılan başvuruya cezaevi yönetimi yanıt vermedi.

İSMAİL SAYMAZ İDDİAYI ADALET BAKANLIĞI'NA SORDU

Halk TV'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katıldığı "Rota" programında konuyla ilgili konuşan halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, iddiayı Adalet Bakanlığı'na sorduğunu açıkladı.

Saymaz, Bakanlığın iddia hakkında kendisine Bahçeli'den böyle bir talebin gelmediğinin söylediğini belirtti.

"Bu haberi yapan arkadaşımız Ferit Aslan. Kendisi hem sevdiğim, hem saygı duyduğum, haberinden şüphe etmeyeceğim bir arkadaşım. Bu haberi gördükten sonra ben Adalet Bakanlığı yetkililerini aradım. Ve kendilerine Sayın Devlet Bahçeli'den Sayın Demirtaş'la görüşmek üzere herhangi bir talep olup olmadığını sordum. Çünkü haberde telefonla görüşme vurgusu vardı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bana sayın Bahçeli'den Demirtaş'la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na bir başvuru olmadığını söylediler. Herhalde Sayın Bahçeli, Adalet Bakanlığı dışında bir yol denememiştir diye düşünüyorum. Bana Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgi bu yönde."