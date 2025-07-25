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Devlet hastanesinde skandal! 6 doktor için soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki 6 doktor hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Doktorlar hakkında maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi.

Devlet hastanesinde skandal! 6 doktor için soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkların ameliyat ile tedavi edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Devlet hastanesinde skandal! 6 doktor için soruşturma başlatıldı 1

6 DOKTORA TOPLAM 168 BİN PARA CEZASI!

Bakanlık müfettişlerince soruşturma geçiren 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımlar talep edildi. Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi. İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Sağlık Bakanlığı Diyarbakır
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