Devletin matbaasında basıp 8 bin euroya sattılar! Gri pasaport sahtekarlığında skandal üstüne skandal: 4 tahliye

Gri pasaport skandalı başka bir skandalla devam etti. Devletin matbaasında basılan ve hakkı olmayan kişilere 8 bin euro karşılığında satıldığı tespit edilen pasaportlarla ilgili tüm sanıklar ilk duruşmada tahliye edildi.

AVUKATLARI 'MALATYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Sanık avukatları Malatya'daki pasaport skandalını emsal göstererek mahkemeye, "Benzer olaya ilişkin Malatya 10. Asli Ceza Mahkemesi'nin emsal kararını mahkemenize ibraz ediyoruz. Söz konusu yargılamada beraat kararı verilmiştir" savunmasını yaptı. Bu sözlerin ardından ise davada tutuklu olan 4 sanık tahliye edildi.

MALATYA'DA NE OLMUŞTU?

AK Partili Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin 45 kişiyi gri pasaportla Almanya'ya gönderdiği 43'ünün ise dönmediği ortaya çıkmıştı. O davada mahkeme 3 belediye personeline beraat kararı vermişti. Benzer skandal İstanbul'da da yaşandı.

İNTERNETTEKİ İLANLA BAŞVURDULAR

6 kişi vize başvuruları reddedilince internetten gördükleri 'vizesiz seyahat' ilanına başvurdu. Başvuranlar İstanbul'da yaşıyorlardı ancak pasaport çıkarılması için ise Kütahya İl Nüfus Müdürlüğüne gönderildiler. Pasaportları hazırlandı ve havalimanında elden teslim edileceği söylendi.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

NOW Haber'de yer alan habere göre 13 Mayıs 2024'te havalimanında bu 6 kişi polislerin dikkatini çekti. Gri pasaportlar teslim edilirken ekipler suçüstü yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı fakat pasaportların sahte olmadığı anlaşıldı. Pasaportların basımında Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı'nda memur olarak çalışan İbrahim D.'den yardım alındığı belirlendi. 4 şüpheli hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Daha ilk duruşmada tutuklu sanık kalmadı.

BAKANLIK ÇALIŞANI DA TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilenler arasındaki en dikkat çeken isim olan Dışişleri Bakanlığı çalışanı İbrahim D. savunmasında, "Sanık Mustafa A. beni telefonlara arayarak Almanya'da kabul edilen bir projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi aracılığıyla başvuru yaptığını söyledi. Belgeleri kontrol ettim. Sakıncalı bir durum görmediğim için Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gönderdim." ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden istenilen görev yazısı, Kütahya İl Nüfus Müdürlüğüne başvuru, devletin matbaasında pasaportların basılması... Hepsi dosyaya girdi ancak mahkeme henüz kamuda yer alan isimlerin hiçbirini ifadeye çağırmadı. Mevcut sanıklar yargılanmaya tutuksuz devam edecek.