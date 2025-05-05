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Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Özgür Özel'e saldıran evlat katili Selçuk Tengioğlu’nun yeni ifadesi ortaya çıktı! "380.000 TL para biriktirdim"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Yıllar önce 2 çocuğunu da katlettiği ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu'nun devletten yaşlılık maaşı aldığı da belirtildi. Saldırgan Tengioğlu, ifadesinde bankada 380.000 TL parasını olduğunu ve vadeli hesapta durduğunu da söyledi.

CHP lideri Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırının yankıları sürüyor. Olayın hemen ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun (66) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

“ORADA OLACAĞINDAN HABERİM YOKTU”

Özgür Özel’in orada olacağından haberi olmadığını iddia eden Selçuk Tengioğlu, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin olmadığını söylerken kimseden talimat almadığı yönünde ifade verdi.

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"PARA VADELİ OLARAK DURMAKTADIR"

Selçuk Tengioğlu saldırı karşılığında para aldığı yönünde iddialara ise, “Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim bankada yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır” yanıtını verdi. Öte yandan Selçuk Tengioğlu, devletten yaşlılık aylığı aldığını ifadesinde belirtti.

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"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Selçuk Tengioğlu, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını ifadesinde beyan ederken ruh sağlığının yerinde olduğunu, psikolojik tedavi görmediğini söyledi. Tengioğlu, "Benim Allah’a şükür herhangi bir sağlık sorunum yoktur, psikolojik destek almadım ve tedavi görmedim, ilaçta kullanmadım. Herhangi bir raporum da yoktur" ifadelerini kullandı.

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KALDIĞI OTELİN İŞLETMECİSİNİN DE İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi olan O.A.'nın da ifadesine başvuruldu.
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İşletmeci O.A. ifadesinde, Selçuk Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihinden beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. Odada kalan 3 kişinin birbiriyle alakası olmadığını söyleyen O.A., şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu belirtti.

"İŞLETMECİNİN YÖNLENDİRMESİYLE BELEDİYEDEN YARDIM ALMIŞ"

İfadesinde Selçuk Tengioğlu’nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını belirten O.A., çok nadir zamanlarda 1-2 gün otele gelmediğini, genellikle sabah saatlerinde otelden çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini söyledi. Tengioğlu'nun maddi durumunun da çok iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi. Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirten işletmeci O.A., yetkililerin otele gelerek Selçuk Tengioğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında 8 bin lira değerinde markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.

ÇOCUKLARINI KATLEMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Selçuk Tengioğlu
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