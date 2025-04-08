HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Devre mülk sahiplerini 100 milyon TL dolandıran çete çökertildi!

İzmir'de vatandaşların kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçiren çete, kurdukları gayrimenkul danışmanlık şirketleri aracılığıyla devre mülk sahibi kişileri toplam 100 milyon TL dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 17’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devre mülk sahiplerini 100 milyon TL dolandıran çete çökertildi!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda devre mülk sahiplerini hedef alan bir çete çökertildi. Mağdurların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılar, yabancı uyruklu vatandaşlar adına çıkartılan hatları kullanarak devre mülk sahipleri ile iletişime geçti. Kendileri şirket temsilcisi gibi tanıtan çete üyeleri, dolandıracakları vatandaşlar ile lüks otel lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde, kiralamış oldukları ofislerde buluşarak toplantılar düzenledi.

AW428284_03

Yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri mağdurların banka bilgilerini ele geçiren çete, mağdurlardan habersiz çektikleri banka kredilerini kurdukları paravan gayrimenkul danışmalık şirketlerinin hesaplarına aktararak toplam 100 milyon TL dolandırdı.

17 TUTUKLAMA!

Vatandaşları yüksek kar vaadiyle kandıran çeteyi tespit eden Mali Suçlarla Mücadele ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait kişisel veriler, çok sayıda dijital materyal, 10 bin dolar ve bir miktar altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 25 kişiden 17’si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Dezenfektan kriziyle hatırlanan eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattıEski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Dezenfektan kriziyle hatırlanan eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı
Kayseri'de kahreden olay! Acı haber 26 saat sonra geldiKayseri'de kahreden olay! Acı haber 26 saat sonra geldi

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı yabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yavşak" deyip açtı ağzını yumdu gözünü

"Yavşak" deyip açtı ağzını yumdu gözünü

Belediye Meclisinde ortalık karıştı: "Parmak sallayamazsın, kırarım o elini terbiyesiz"

Belediye Meclisinde ortalık karıştı: "Parmak sallayamazsın, kırarım o elini terbiyesiz"

Yılmaz Vural'ın hayali gerçek oldu! F.Bahçe...

Yılmaz Vural'ın hayali gerçek oldu! F.Bahçe...

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı!

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı!

Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...

Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.