Devrek'te iki günde ikinci hijyen skandalı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki günde ikinci hijyen skandalı ortaya çıktı. Gizli bölmesindeki imalathanede ortaya çıkan kokmuş etlerin ortaya çıkan ve mühürlenen pidecinin ardından bu kez de bir yemek işletmesi, denetimlerde ortaya çıkan ağır hijyen ihlalleri nedeniyle mühürlendi.

Devrek'te iki günde ikinci hijyen skandalı

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son uygulamada denetime takılan bir işletmede, raflarda tarihi geçmiş ürünler, gıda dolaplarında ise fare pislikleri tespit edildi.

Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu manzaraların ardından tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi.

Denetim sırasında işletme çalışanlarına uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi. Ekipler, ilçe genelinde benzer uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Devrek
